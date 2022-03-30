За российский военный корабль дадут $1 млн: в Украине будут платить за передачу ВСУ военной техники врага

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о вознаграждении за передачу ВСУ российской военной техники, которая пригодна к дальнейшей эксплуатации. Платить деньги предлагается в том числе и российским военным. Больше всего получат те тем, кто передаст армии российские боевой самолет или военный корабль 1-2 ранга – по 1 млн долларов.

Об этом свидетельствует опубликованный на сайте ВР проект закона. В нем отмечается: введение вознаграждения преследует несколько целей. В частности:

уменьшение негативных последствий вооруженной агрессии России против Украины;

уменьшение боевого потенциала врага;

введение стимулирующих мер для прекращения военных действий.

Получить же вознаграждение могут не только украинские военнослужащие, но и сотрудники других силовых структур, а также простые граждане Украины и даже российские военные. Само же вознаграждение установленно в размерах:

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боевой самолета (истребитель, бомбардировщик и штурмовик) – 1 млн долларов;

боевой вертолет – 500 тыс. долларов;

реактивная система залпового огня до калибра 122 мм включительно (к примеру, "Град") – 25 тыс. долларов;

реактивная система залпового огня калибра более 122 мм (к примеру, "Ураган") – 35 тыс. долларов;

танк, наземная артиллерия (самоходная) – 100 тыс. долларов;

боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина – 50 тыс. долларов;

военный автомобиль (грузовой, специализированный), военный тягач, военная инженерная машина (различных предназначений) – 10 тыс. долларов;

корабль 1 или 2 ранга – 1 млн долларов;

корабль 3 или 4 ранга – 500 тыс. долларов;

судно военного (вспомогательного) обеспечения – 200 тыс. долларов;

судно малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – 50 тыс. долларов.

Кроме того, документ предусматривает обеспечение российским военнослужащим, которые добровольно передадут технику Украине:

полной приватности;

выдачу новых документов с новыми установочными данными;

обеспечение безопасности на территории Украины;

создание возможности для выезда в третьи страны.

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