За "1000 грн от Зеленского" можно будет купить лекарства: кому и когда

Уже со второй половины января украинцы, которым исполнилось 60 лет, смогут приобрести в аптеках лекарства на 1000 грн, которую государство выдает COVID-вакцинированным. Банки будут выпускать специальные карты, чтобы граждане смогли без проблем покупать медикаменты.

Министерство цифровой трансформации сейчас работает с банками. Последним нужно завершить технические доработки, об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров 22 декабря на брифинге, который транслировался на YouTube-канале "КабМин".

"Лекарства же можно купить онлайн, офлайн. Банки готовятся выпускать карты, чтобы было легче людям старшего возраста использовать эту возможность. Поэтому мы сейчас финализируем техническую составляющую", – сказал министр.

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Федоров также отметил, что точно можно будет физически купить лекарства в аптеках. А относительно онлайн-покупки, то сейчас идет работа над тем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений.

Отметим, в Украине гражданам, которые вакцинировались от COVID-19, выплатили в общей сумме уже 2,3 млрд грн, то есть деньги получили уже 2,3 млн людей. При этом потратили за все время только 206 млн грн. Чтобы подать заявку на 1000 грн за вакцинацию, нужно иметь "зеленый" COVID-сертификат, обновленное приложение Дія и интернет-банкинг.

Чтобы получить средства, нужно:

в Дії перейти в услугу "єПідтримка";

пройти проверку на соответствие указанным критериям;

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

По состоянию на 21 декабря уже открыто почти 1,90 млн карт "єПідтримка" от Monobank. Чаще всего деньги тратят на:

книжные магазины – 43,60%;

кинотеатры – 26,32%;

ж/д билеты по Украине – 13,11%;

театры – 8,38%;

спортзалы – 5,20%;

концерты – 2,51%;

музеи – 0,49%

авиабилеты по Украине – 0,38%.

Как сообщал OBOZREVATEL, получившие "тысячу за вакцинацию" украинцы начали ее продавать за наличку. При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен.