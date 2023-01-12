Украинцев ждут новые цены на яйца и свинину: когда изменятся

Яйца – один из продуктов-рекордсменов по увеличению стоимости в 2022 году в Украине. Однако ожидается стабилизация цен, а в перспективе они даже могут снизиться. То же касается и свинины.

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При этом удешевление, вероятно, произойдет по окончании всех зимних праздников (т.е. во второй половине января), когда упадет спрос. Такой прогноз озвучила в комментарии OBOZREVATEL Светлана Литвин, аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

"Что касается продуктов питания, которые неприятно поразили украинцев в последние месяцы ростом цен, а это куриные яйца и свинина, то здесь будет наблюдаться стабилизация и даже частичное незначительное снижение. Для обеих этих категорий была характерна временная приостановка восстановления поголовья в начале войны в условиях неопределенности. Однако сейчас поголовье кур-несушек и свиней постепенно увеличиваются, мы уже можем фиксировать стабилизацию цен, и в перспективе возможно снижение, особенно на фоне снижения спроса после новогодних праздников", – сказала специалист.

Резкое подорожание яиц в Украине остановилось еще в конце ноября. Однако, несмотря на прогнозируемое понижение цен, десяток яиц немного подорожал. Средняя цена составляет 74 грн (в ноябре около 73,5 грн). Однако можно найти варианты и дешевле – по 65-68 грн.

Самые дешевые яйца в январе в супермаркетах Украины продают почти по 60 грн за десяток. За месяц до этого можно было найти акционные предложения и по 55 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на продукты в Украине за 2022 год выросли на 20,2%. Больше всего подорожали овощи, на 68,5% – сказалась временная оккупация территорий на юге страны.

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