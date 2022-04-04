Вывозить валюту из Украины можно не только взрослым: лимит в 10 тыс. распространяется на детей

Дети до 18 лет при выезде из Украины за границу считаются отдельными лицами. А потому формально каждый ребенок может вывезти наличные до 10 тыс. евро в эквиваленте. Таким образом, лимит валюты (без подачи декларации) для матери с тремя несовершеннолетними детьми составляет не 10 тыс., а 40 тыс. евро.

Такое разъяснение дал директор департамента открытых рынков Национального банка (НБУ) Алексей Лупин во время круглого стола "Финансовая жизнь украинцев за границей: новая реальность". При этом Национальное антикоррупционное бюро Украины попросило НБУ направить официальное разъяснение на таможню.

"Если за границу выезжает четверо – взрослый и три ребенка, то на таможне много вопросов, что этот лимит – только на взрослого совершеннолетнего человека. Они так трактуют эту норму", – сказала исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

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Лупин же объяснил действующие нормы так: "Когда проводится процедура декларирования, то несовершеннолетнее лицо не может декларировать. Тогда взрослый, сопровождающий детей, за всех декларирует, заполняет бланк. Но для провоза [без декларирования] нет ограничения на возраст. Каждый человек, даже младенец, может вывезти до 10 тыс. евро".

Как сообщал OBOZREVATEL, таможенники регулярно задерживают нарушителей, которые пытаются скрытно вывезти из Украины валюту. Такие средства конфискуют и передают на нужды ВСУ. К примеру, на днях гражданин Турции пытался вывезти из Украины более полумиллиона долларов.

В Волынской области задержали местного жителя, который пытался незаконно вывезти $320 тысяч (9,5 млн грн) в Польшу. А семья беженцев из Украины пыталась ввезти в Румынию более полутора миллионов долларов, 50 тысяч евро и ценности на несколько миллионов в американской валюте.

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