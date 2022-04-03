Прятал деньги в обшивке авто: иностранец пытался вывезти из Украины полмиллиона долларов

Гражданин Турции пытался незаконно вывезти из Украины более полумиллиона долларов. Эти деньги изъяты и будут направлены в государственный бюджет на нужды Вооруженных Сил Украины.

Речь идет о $542 000 (15,9 млн грн). Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). Задержания провели сотрудники теруправления ГБР Николаева совместно с пограничниками.

Турок пытался вывезти деньги через пункт пропуска "Орловка" в Одесской области. Более чем полмиллиона долларов наличными он спрятал под сиденьем и во внутренней обшивке авто.

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"В рамках начатого уголовного производства работники ДБР проводят следственные действия. Проверяют происхождение средств и принимают меры по их аресту с последующей передачей на нужды армии", – сообщили в ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, это далеко не первый случай. Ранее в Волынской области задержали местного жителя, который пытался незаконно вывезти $320 тысяч (9,5 млн грн) в Польшу.

А семья беженцев из Украины пыталась ввезти в Румынию более полутора миллионов долларов, 50 тысяч евро и ценности на несколько миллионов в американской валюте. Все средства изъяли и направят на нужды Вооруженных сил Украины.

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