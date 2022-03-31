Украинец пытался незаконно вывезти в Польшу $320 тысяч: деньги изъяли и передадут на нужды ВСУ. Фото

В Волынской области задержали местного жителя, который пытался незаконно вывезти 320 тысяч долларов (9,5 млн грн) в Польшу. Средства изъяли и направят на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба в Facebook. Деньги мужчина прятал в автомобиле и на своем теле (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пересечь границу с наличными он намеревался через пункт пропуска "Ягодин". Пачки банкнот были спрятаны в конструктивных пустотах автомобиля, в аптечке, пакете личной гигиены.

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Также часть денег он обмотал вокруг своего тела.

Все средства были изъяты, их перечислят на спецсчет Нацбанка на нужды ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семья беженцев из Украины пытались ввезти в Румынию более полутора миллионов долларов, 50 тысяч евро и ценности на несколько миллионов в американской валюте.

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