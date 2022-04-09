Мобилизация в поддержку Украины: для помощи украинцам в мире собрали более 10 млрд евро

Мировые доноры собрали 10,1 млрд евро для помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам. Средства были собраны во время мероприятия программы мобилизации в поддержку Украины Stand Up for Ukraine, которое прошло 9 апреля в столице Польши Варшаве.

Об этом сообщают Reuters и France24. Отмечается, что средства собраны в виде:

пожертвований;

грантов;

кредитов.

Общая сумма собранных средств в 9,1 млрд евро состоит из двух частей для:

поддержки внутренне перемещенных лиц внутри Украины (меньшая часть);

беженцев, покинувших страну (большая).

"Солидарность стран, компаний и людей во всем мире дает немного света в этот темный час И как только бомбы перестанут падать, мы поможем народу Украины восстановить свою страну. Мы продолжим защищать Украину", – сказала во время мероприятия президент Еврокомиссии Урсуля фон дер Ляйен.

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А днем ранее – во время поездки в Украину – она официально передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник о членстве в ЕС. Он необходим для определения готовности начинать предметные переговоры о вступлении в союз.

"Этот опросник – основа для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии о готовности Украины к получению устава кандидата. Мы знаем много друг о друге. Поэтому заполнение займет не годы, как обычно, а недели", – сказала фон дер Ляйен во время церемонии передачи опросника, сообщают СМИ.

В свою очередь, Зеленский заверил фон дер Ляен, что Украина справится еще быстрее. "Мы будем готовы с ответами через неделю", – подчеркнул он.

Помимо этого фон дер Ляйен сообщила, что собирается приложить все усилия для того, чтобы заявка Украины на вступление в Евросоюз была представлена Совету ЕС уже летом 2022 года.

"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель – представить заявку Украины Совету этим летом", – сказала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что программу финансовой поддержки Украины Stand up for Ukraine запустили Еврокомиссия и Канада. Целью этой кампании является мобилизация мирового сообщества для сбора средств в поддержку Украине в развязанной Россией войне.