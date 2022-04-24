Выплату 6500 грн от государства получили не все украинцы: ПриватБанк объяснил причины

Многие украинцы все еще не получили обещанную помощь от государства в 6500 грн по программе єПідтримка, хотя определенное для ее зачисления время уже прошло. Как объяснили в ПриватБанке, есть задержки в финансировании госпрограммы, поэтому нужно подождать.

Как отмечают представители банка, распорядителем средств этой программы является Минэкономики Украины. "Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка", – отметили в ПриватБанке, отвечая на жалобу пользователей, говорится в материале издания "Минфин".

Также в банке сообщили, что есть некоторые вопросы по спискам граждан, которые предоставила Государственная налоговая служба. "Так случилось, что ГНС после получения заявок от граждан повторно провела проверку предприятий и изъяла те предприятия, которые не подпадают под критерии выплаты", – уведомили в ПриватБанке.

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Ранее стало известно, что за время развязанной Россией войны средняя предлагаемая зарплата в Украине снизилась на 10%. Так, в апреле средняя заработная плата во всех открытых вакансиях составляет 18,7 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua. Отмечается: война заставила украинский бизнес оптимизировать свои расходы. В частности:

сокращать заработные платы;

сокращать бонусы;

предлагать новым сотрудникам более низкую зарплату, по сравнению с довоенным временем.

При этом подчеркивается: меньше всего от кризиса пострадала IТ-отрасль, предлагаемые зарплаты в которой в апреле даже выросли. "В среднем по всем регионам Украины айтишникам в апреле предлагают 108,1 тыс. грн. В марте же средняя заработная плата в IТ-сфере составила 86,5 тыс. грн", – отметили аналитики.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине выделили деньги на 94,2% апрельских пенсий – это 45,5 млрд грн. Деньги на карточки получили все, а вот доставить наличными пока удалось только 70% выплат – сотрудникам "Укрпочты" мешают работать активные боевые действия в ряде регионов страны. Поэтому украинцам надежнее получать социальные выплаты на банковские карточки.