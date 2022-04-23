Зарплаты во время войны: работодатели стали предлагать меньше
За время развязанной Россией войны средняя предлагаемая зарплата в Украине снизилась на 10%. Так, в апреле средняя заработная плата во всех открытых вакансиях составляет 18,7 тыс. грн.
Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua. Отмечается: война заставила украинский бизнес оптимизировать свои расходы. В частности:
сокращать заработные платы;
сокращать бонусы;
предлагать новым сотрудникам более низкую зарплату, по сравнению с довоенным временем.
При этом подчеркивается: меньше всего от кризиса пострадала IТ-отрасль, предлагаемые зарплаты в которой в апреле даже выросли. "В среднем по всем регионам Украины айтишникам в апреле предлагают 108,1 тыс. грн. В марте же средняя заработная плата в IТ-сфере составила 86,5 тыс. грн", – отметили аналитики.
Высокие зарплаты предлагают также руководителям – средняя заработная плата в высшем менеджменте в апреле составляет 63,2 тыс. грн. Однако есть и минус – в условиях войны количество предложений работы для директоров значительно снизилось.
Помимо же IТ и высшего менеджмента в ТОП-5 сфер, в которых до сих пор предлагают высокие зарплаты, вошли:
маркетинг, реклама, PR – 26,6 тыс. грн;
добыча сырья – 26,5 тыс. грн;
строительство – 25,3 тыс. грн.
Самые низкие же зарплаты предлагают специалистам сфер:
менеджмент по персоналу – 15,5 тыс. грн;
медицина и фармацевтика – 14,9 тыс. грн;
HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) – 14 тыс. грн;
сельское хозяйство – 13,3 тыс. грн;
автомобильный бизнес – 11 тыс. грн.
Где в Украине предлагают самые высокие зарплаты
Лидерами среди регионов по размеру средней зарплаты в апреле стали:
Днепропетровская область – 25,6 тыс. грн;
Львовская – 24,8 тыс. грн;
Полтавская – 23,4 тыс. грн;
Одесская – 23 тыс. грн.
Самые же низкие зарплаты в:
Хмельницкой области –14,5 тыс. грн;
Черновицкой – 14 тыс. грн;
Ивано-Франковской – 13,6 тыс. грн;
Тернопольской – 13,5 тыс. грн
Харьковской – 11,5 тыс. грн.
Какая ситуация в Киеве
По словам аналитиков, потерявший в марте лидерство по размеру заработной платы Киев "постепенно возвращает свои позиции". Так, в апреле среднее зарплатное предложение в столице составляет 26 тыс. грн – это на 1 тыс. грн больше, чем было в марте.
Украинцы готовы получать меньше
Две трети жителей Украины готовы получать меньшую заработную плату, лишь бы устроиться на работу. "Наибольшая часть тех, кто готов пойти на уступки в переговорах о заработной плате, могут снизить желаемую сумму на 10-25%", – отмечают аналитики. При этом, подчеркивается, 35% соискателей не готовы снижать свои запросы даже при возникновении трудностей при трудоустройстве.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине стартовала программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6 500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.