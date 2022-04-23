Зарплаты во время войны: работодатели стали предлагать меньше

За время развязанной Россией войны средняя предлагаемая зарплата в Украине снизилась на 10%. Так, в апреле средняя заработная плата во всех открытых вакансиях составляет 18,7 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua. Отмечается: война заставила украинский бизнес оптимизировать свои расходы. В частности:

сокращать заработные платы;

сокращать бонусы;

предлагать новым сотрудникам более низкую зарплату, по сравнению с довоенным временем.

При этом подчеркивается: меньше всего от кризиса пострадала IТ-отрасль, предлагаемые зарплаты в которой в апреле даже выросли. "В среднем по всем регионам Украины айтишникам в апреле предлагают 108,1 тыс. грн. В марте же средняя заработная плата в IТ-сфере составила 86,5 тыс. грн", – отметили аналитики.

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Высокие зарплаты предлагают также руководителям – средняя заработная плата в высшем менеджменте в апреле составляет 63,2 тыс. грн. Однако есть и минус – в условиях войны количество предложений работы для директоров значительно снизилось.

Помимо же IТ и высшего менеджмента в ТОП-5 сфер, в которых до сих пор предлагают высокие зарплаты, вошли:

маркетинг, реклама, PR – 26,6 тыс. грн;

добыча сырья – 26,5 тыс. грн;

строительство – 25,3 тыс. грн.

Самые низкие же зарплаты предлагают специалистам сфер:

менеджмент по персоналу – 15,5 тыс. грн;

медицина и фармацевтика – 14,9 тыс. грн;

HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) – 14 тыс. грн;

сельское хозяйство – 13,3 тыс. грн;

автомобильный бизнес – 11 тыс. грн.

Где в Украине предлагают самые высокие зарплаты

Лидерами среди регионов по размеру средней зарплаты в апреле стали:

Днепропетровская область – 25,6 тыс. грн;

Львовская – 24,8 тыс. грн;

Полтавская – 23,4 тыс. грн;

Одесская – 23 тыс. грн.

Самые же низкие зарплаты в:

Хмельницкой области –14,5 тыс. грн;

Черновицкой – 14 тыс. грн;

Ивано-Франковской – 13,6 тыс. грн;

Тернопольской – 13,5 тыс. грн

Харьковской – 11,5 тыс. грн.

Какая ситуация в Киеве

По словам аналитиков, потерявший в марте лидерство по размеру заработной платы Киев "постепенно возвращает свои позиции". Так, в апреле среднее зарплатное предложение в столице составляет 26 тыс. грн – это на 1 тыс. грн больше, чем было в марте.

Украинцы готовы получать меньше

Две трети жителей Украины готовы получать меньшую заработную плату, лишь бы устроиться на работу. "Наибольшая часть тех, кто готов пойти на уступки в переговорах о заработной плате, могут снизить желаемую сумму на 10-25%", – отмечают аналитики. При этом, подчеркивается, 35% соискателей не готовы снижать свои запросы даже при возникновении трудностей при трудоустройстве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине стартовала программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6 500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.