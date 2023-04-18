"Вторую пенсию" в Украине предложили ввести уже в 2023 году: какими будут взносы

В Украине зарегистрировали новый законопроект о накопительных пенсиях. Согласно ему, "вторую пенсию" для украинцев по накопительной системе предлагается внедрить уже в 2023 году. Первое время с зарплаті предлагают вычитать по 1% от суммы.

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Законопроект зарегистрирован под № 9212. Его авторами стала группа народных депутатов во главе со "слугами народа" Давидом Арахамией и Галиной Третьяковой.

Документом предлагается внедрение обязательных пенсионных накоплений для работников, из которых в будущем будет выплачиваться "вторая пенсия". Участие для "ФОПов" (физлиц-предпринимателей) будет добровольным, а для всех других категорий работников до 55 лет – обязательным.

Размер накопительного взноса будет зависеть от заработной платы. В 2023 году – 1%, в 2024 году – 1,5%, с 2025 года – 2%. Также взносы будут дофинансироваться государством на паритетных началах – то есть сумма будет удваиваться за счет госбюджета.

На внедрение системы с момент утверждения законопроекта заложено всего три месяца. За этот срок Кабмин должен будет утвердить все необходимые правовые акты.

Главным отличием новой инициативы от предыдущих является создание Единого социального реестра вместо Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Предполагается, что новый реестр будет действовать на основе данных из реестров налогоплательщиков и сохранять персональную электронную карту с личными данным. Ее предлагают хранить в течение всей жизни плательщика, а после его смерти – в течение еще 75 лет (если иное не предусмотрено законодательством).

В случае внедрения накопительного уровня пенсионной системы солидарные пенсии отменять не будут. То есть обычные выплаты пенсионерам сохранятся, а накопленные в личном порядке средства будут лишь дополнением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 2023 года изменились требования к страховому стажу, который нужно накопить для выхода на пенсию. Общий пенсионный возраст по-прежнему составляет 60 лет. Но чтобы пойти на заслуженный отдых в этом возрасте, до его наступления нужно накопить как минимум 30 лет стажа.

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