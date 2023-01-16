В Украине изменились требования к пенсионному возрасту: кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет

Как таковой пенсионный возраст в Украине с 2023 года не изменился. Однако изменились требования к страховому стажу, который нужно накопить для выхода на пенсию. Так, теперь украинцы, у которых менее 20 лет стажа, должны работать до 65 лет.

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Общий пенсионный возраст по-прежнему составляет 60 лет. Но чтобы пойти на заслуженный отдых в этом возрасте, до его наступления нужно накопить как минимум 30 лет стажа, пишет OBOZREVATEL.

Кроме того, стаж для выхода на пенсию в 60 лет продолжит постепенно повышаться, и к 2028 году составит уже 35 лет. "Расписание" повышений требований к стажу выглядит так:

2023 год – от 30 лет;

2024 – от 31 года;

2025 – от 32 лет;

2026 – от 33 лет;

2027 – от 34 лет;

2028 – от 35 лет.

Что делать, когда не хватает стажа

Во время полномасштабного вторжения РФ многие украинцы потеряли работу всего за несколько месяцев до получения необходимого количества страхового стажа. Устроиться на новую работу в этой ситуации получается не всегда.

Как объяснила министр социальной политики Оксана Жолнович, в такой ситуации можно действовать тремя путями:

встать на учет в службе занятости, это время будет считаться стажем; если при этом выполнять общественные работы, это также будет засчитываться в стаж;

если до пенсии не хватает не более чем 1,5 года (18 месяцев), можно стать пенсионером досрочно, но тогда сама пенсия может оказаться ниже;

заключить договор с Пенсионным фондом и доплатить за месяцы, которых не хватает до выхода на пенсию (1 год стажа сейчас стоит 34 320 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам в марте 2023 года будет проведена масштабная индексация пенсий. Ее размер зависит от расчетного размера пенсии. При этом индексация, вероятно, будет значительно выше, чем в 2022-м, поскольку ее размер зависит от уровня инфляции.

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