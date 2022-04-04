Все субсидии, льготы и другие соцвыплаты в апреле профинансированы раньше графика: заявление Лазебной

Выплаты всех видов соцпособий укранцам в апреле профинансированы ранее графика, заявила Марина Лазебная, министр соцполитики. Речь идет о всех назначенных людям субсидиях, льготах и денежных социальных пособиях.

"Мы собрали данные о необходимости средств от региональных органов социальной защиты населения и еще 1 апреля перечислили в регионы необходимое финансирование. Это больше 8,6 млрд грн. В частности, на финансирование различных видов социальной помощи было направлено 4,8 млрд грн, а на финансирование льгот и субсидий – 3,8 млрд грн", – цитирует Лазебную пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что все области направили средства для выплаты в районы и города. Таким образом, в ближайшие дни средства будут зачислены на банковские счета граждан и выплачены через Укрпочту.

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Для того, чтобы обеспечить выплаты украинцам из некоторых городов и районов, где из-за боевых действий органы соцзащиты населения не имели возможности работать, власти ввели спецмеханизм централизованного начисления и выплаты денежных пособий. Так, в апреле механизм будет применен в отдельных городах и районах 8 областей нашей страны. Речь идет о:

Донецкой области (Волновахский, Мариупольский районы и города Угледар и Мариуполь);

Запорожской области (Васильковский, Мелитопольский, Пологовский и Бердянский районы и города Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Токмак);

Киевской области (Бучанский и Вышгородский районы и города Буча, Ирпень, Славутич);

Луганской области (все города и районы);

Сумской области (Ахтырский район в пределах бывшего Тростянецкого района);

Харьковской области (большинство районов и городов);

Херсонской области (Высокопольский район);

Черниговской области (все города и районы).

Информационно-вычислительный центр Минсоцполитики проводит в указанных городах и районах начисление средств. После этого министерство направит необходимое финансирование в Ощадбанк, а тот обеспечит перечисление выплат украинцам. Банк будет осуществлять это таким образом:

людям, которые получали выплаты на счета в банках, Ощадбанк перечислит средства на те же счета.

То есть, если вы получаете субсидию, льготы или денежные пособия на карту, то не нужно никуда обращаться. Вы получаете деньги на ту же карту.

людям, которые получали выплаты через Укрпочту, Ощадбанк осуществит перевод через платежную систему MY TRANSFER.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКПП (индивидуальным налоговым номером) в отделение Ощадбанка. Отмечается, что те украинцы, которые не успели получить свои выплаты за март с помощью перевода, могут это сделать в период двух месяцев с момента зачисления. В марте она состоялась 18 числа.

Также можно позвонить на горячую линию Ощадбанка и перенаправить перевод в другой банк, в котором человеку удобно получить средства. Но даже если получатель не обратится за переводом за два месяца, все причитающиеся суммы выплатят в последующих выплатных периодах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПриватБанк сохранил кредитные каникулы до 1 июня (то есть платежи по кредитке в этот период необязательны), но вернул с 1 апреля начисление процента по задолженности. Ставку снизили в два раза: за апрель и май нужно будет платить по 1,7% ежемесячно на сумму долга.

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