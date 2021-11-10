Времени для растаможки 'евроблях' было достаточно: Монастырский сказал, что ждет владельцев

С 11 ноября полиция будет штрафовать владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евробляхи"), которые не успели растаможить их на льготных условиях. Глава МВД Украины Денис Монастырский убежден, что времени на это было достаточно.

Такое заявление министр внутренних дел сделал во время брифинга 10 ноября после заседания СНБО. Он напомнил, что отсрочку владельцам авто давали неоднократно.

"На моей памяти было три или пять продлений возможности легализации этих транспортных средств. С завтрашнего дня полиция будет выполнять нормы закона", – сказал Монастырский.

Он пояснил, что речь идет в том числе и о штрафах.

Министр также добавил, что во время действия моратория правоохранители не применяли такие меры.

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Напомним, что 10 ноября заканчивается срок действия упрощенной процедуры растаможки и льготного периода. В Украине таких автомобилей насчитывается около 70 тысяч.

Как писал OBOZREVATEL ранее, не все владельцы "евроблях" успеют растаможить свои авто на льготных условиях из-за пандемии, сложности в поиске настоящих владельцев и процесса регистрации.