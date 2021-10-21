В ноябре у украинцев начнут отбирать "евробляхи": водители в страхе кинулись растамаживать авто

Владельцы "евроблях", ввезенных в Украину в 2021 году, спешно начали растамаживать свои автомобили. На такие авто не распространяются льготные цены на растаможку. Но уже с 11 ноября их собственникам грозят огромные штрафы. А в некоторых случаях машины могут быть и вовсе конфискованы.

Дело в том, что 10 ноября заканчивается срок действия временных законов об упрощенной процедуре растамаживания "евроблях". Кроме льгот для авто, ввезенных до 2021 года, они предусматривали отсрочку штрафов для всех "евробляхеров".

"Согласно закону, ввезенные в 2021 году "евробляхи" не подпадают под льготные правила. Но поскольку никаких новых перспектив после 10 ноября их водителям не светит – дополнительных правок и законопроектов так и не приняли, – теперь в приоритете у них не сэкономить, а хотя бы сохранить машину", – говорится в материале UBR.ua.

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На текущий момент, кстати, таких автомобилей в Украине насчитывается около 70 тысяч. В основном, это старые машины – 2003-2005 годов выпуска. Хотя есть и более новые – выпущенные в 2016-м.

Усложняет ситуацию то, что некоторые продавцы "евроблях" обманывают своих покупателей – и называют им неверный год ввоза машины в Украину. К примеру, человек думает, что автомобиль был ввезен в 2020 году, однако на этапе оформления декларации для прохождения льготной растаможки оказывается, что в 2021-м.

В результате водителя "разворачивают". Более того, его еще и ставят перед выбором: платить штраф или потерять автомобиль. Штраф, кстати, может быть огромнейшим: если машина застрахована, он может составить 170 тыс. грн.

В среднем, общая растаможка обходится в 100 тыс. грн. "Машина может стоить 1 500 долларов (около 40 тыс. грн), а растаможка – 3 500-3 700 долларов (до 100 тыс. грн). Поэтому в итоге выходит такая цена, как если бы подержанную машину покупали в Украине", – приводит UBR.ua слова юриста "Авто Евро Силы" Ивана Казачука.

Так же невыгодно брать под растаможку и банковские кредиты. Из-за приравнивания ставок к тем, которые выдают на автомобили из Америки и Европы, общая сумма выходит тоже внушительной.

"Впрочем, есть и хорошая сторона. Датой окончания действия закона о льготной растаможке (10 ноября) водители не ограничены, а ориентируются на дату ввоза автомобиля и не более года с этого момента", – говорится в материале.

После окончания льготного периода легализации "евроблях" полиция начнет применять санкции. Кроме того, если заниматься легализацией авто после 10 ноября, нужно будет уже думать, как такой автомобиль безопасно и без штрафа доставить для перезаезда в Украину до границы.

"Некоторые планируют использовать эвакуатор. А после осуществления выезда-въезда до таможни можно будет уже ехать своим ходом", – говорится в материале.

Суть такого маневра проста. Поскольку растамаживать автомобиль можно на внутренних таможнях – в городах проживания водителей, – важно только пересечь за рулем границу.

"По закону, человек должен растаможить автомобиль сразу после того, как он был ввезен в Украину. А его т.н. "временный ввоз" и эксплуатация в течение года, это – "серая схема", которая через год может стать "черной", – приводит издание слова адвоката Виталия Собковича.

В таком случае, по его мнению, штрафы являются не столько наказанием, сколько предупреждением для водителей. Перед покупкой те должны сразу "считать ее экономическую целесообразность".

Впрочем, находятся и те, кто подходят к решению вопроса радикально. Не желая легализовать авто по полной цене (или же вывозить его обратно за границу), люди просто сжигают машины. При чем, называют это протестом.

"История этой "евробляхи" окончена. Это – мой протест власти", – заявил собственник машины, снимая на видео (позже опубликованном "Авто Евро Силой") ее сожжение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что не все украинцы успеют растаможить "евробляхи" на льготных условиях. Причин для этого три: