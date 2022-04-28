Военный сбор в Украине хотят повысить до 3%: сколько налогов заплатим с каждых 100 грн

Военный сбор в Украине планируют увеличить с 1,5% до 3%, но освободить от его уплаты некоторые категории украинцев. Если это произойдет, с каждых 100 грн дохода украинцы будут отдавать в бюджет не 19,5 грн, а уже 23 грн (включая НДФЛ).

Такие изменения в Налоговый кодекс прописаны в законопроекте № 7311. Документ зарегистрирован в парламенте, но голосований по нему еще не было.

Авторы инициативы – группа депутатов из "Слуги народа", в т.ч. глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев. По их мнению, повышение военного сбора позволит активнее наполнять госбюджет, доходы которого сильно упали из-за войны, и финансировать армию.

При этом на период военного положения предлагается освободить от уплаты военного сбора военнослужащих и сотрудников:

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Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины и правоохранительных органов;

Национальной гвардии;

Службы безопасности и Службы внешней разведки;

Государственной пограничной службы;

Управления государственной охраны Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований на период их непосредственного участия в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Военный сбор был введен в Украине в 2014 году для финансирования Вооруженных Сил. Им облагаются доходы граждан. То есть к налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 18%, добавляется еще 1,5%, совокупная ставка вырастает до 19,5%. Если военный сбор повысят до 3%, с доходов придется платить по 21%.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем же законопроектов в Украине собираются вернуть ввозную пошлину на автомобили. Это должно поспособствовать наполнению госбюджета страны, доходы которого резко просели из-за войны.

Пока что в отменены 2 из 3 платежей для растаможки авто на иностранных номерах, т.е. "евроблях". Платить ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость не нужно, но акциз по-прежнему уплачивается.