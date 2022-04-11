В Украине на время войны подешевела растаможка "евроблях"

В Украине на время действия военного положения отменены 2 из 3 платежей для растаможки авто на иностранных номерах, т.е. "евроблях". Платить ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость не нужно, но акциз по-прежнему уплачивается.

Разъяснение Таможенной службы по этому вопросу обнародовал народный депутат Украины ("Слуга народа") Даниил Гетманцев. В разъяснении указано, что закон Украины № 2142-IX предусматривает освобождение от уплаты НДС и ввозной пошлины:

легковых автомобилей и кузовов для них;

прицепов и полуприцепов;

мотоциклов;

транспортных средств для перевозки 10 и более пассажиров;

грузовых транспортных средств.

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В целом в мирное время растаможка "евроблях" предусматривает 3 платежа:

ввозная пошлина (10% от таможенной стоимости б/у авто, 5% – для новых легковых автомобилей с объемом бензинового двигателя свыше 3 л, 20% – для автобусов с дизельным двигателем объемом более 5 л, 0% – для электрокаров);

акцизный сбор (зависит от вида траснпортного, объема и типа двигателя, а также возраста машины; за электрокар – 1 евро за 1 кВт/ч емкости электрического аккумулятора);

НДС (20% от таможенной стоимости авто, акцизного сбора и ввозной пошлины).

Таким образом, после отмены ввозной пошлины и НДС при растаможке авто платится только акциз. Он рассчитывается по формуле:

Aкциз = базовая ставка х коэффициент объема двигателя (объем цилиндров двигателя в куб. см разделить на 1000) х коэффициент возраста авто (количество полных лет; если авто старше 15 лет, то коэффициент – 15).

К примеру, для автомобиля Volkswagen Passat B6 2009 года с бензиновым двигателем объемом 1,8 л стоимостью 7000 евро, акциз составит 1080 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, это далеко не единственные налоговые и таможенные изменения, которые введены на время военного положения. Ранее мы составили список главных новшеств для бизнеса.