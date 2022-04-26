В Украине могут вернуть платную "растаможку" автомобилей, – Гетманцев

В Украине могут вернуть ввозную пошлину на товары и автомобили уже в ближайшее время. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.

Об этом рассказал депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев "Українським Новинам". Он указал, что в парламенте зарегистрирован законопроект о возврате пошлины, НДС и акциза на автомобили и товары народного потребления № 7311.

Гетманцев является одним из авторов законопроекта. "Поддержка данной инициативы есть, тянуть с ней не будем, поэтому, я думаю, что в ближайшее время рассмотрим", – сказал он.

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Напомним, в Украине ранее официально сделали бесплатной "растаможку" автомобилей на период войны, которую развязала страна-террорист. Закон подписал президент государства Владимир Зеленский. Под действие закона попадают легковые авто и кузова, мотоциклы и др.

Ранее сообщалось, что в Украине на время действия военного положения отменены 2 из 3 платежей для растаможки авто на иностранных номерах, т.е. "евроблях". Платить ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость не нужно, но акциз по-прежнему уплачивается. Разъяснение Таможенной службы по этому вопросу обнародовал Даниил Гетманцев.

В целом в мирное время растаможка "евроблях" предусматривает 3 платежа:

ввозная пошлина (10% от таможенной стоимости б/у авто, 5% – для новых легковых автомобилей с объемом бензинового двигателя свыше 3 л, 20% – для автобусов с дизельным двигателем объемом более 5 л, 0% – для электрокаров);

акцизный сбор (зависит от вида траснпортного, объема и типа двигателя, а также возраста машины; за электрокар – 1 евро за 1 кВт/ч емкости электрического аккумулятора);

НДС (20% от таможенной стоимости авто, акцизного сбора и ввозной пошлины).

Таким образом, после отмены ввозной пошлины и НДС при растаможке авто платится только акциз. Он рассчитывается по формуле:

Aкциз = базовая ставка х коэффициент объема двигателя (объем цилиндров двигателя в куб. см разделить на 1000) х коэффициент возраста авто (количество полных лет; если авто старше 15 лет, то коэффициент – 15).

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