В Украине за неделю взлетели цены на популярные овощи: сколько заплатим

В Украине на текущей неделе значительно выросли цены на морковь и столовую свеклу. При этом предложение этой продукции сократилось. Фермеры продают морковь по 4-7,50 грн/кг. Для сравнения, это на 29% дороже, нежели на прошлой неделе.

Об этом сообщает EastFruit. В свою очередь свекла за неделю подорожала на 24% и теперь стоит в среднем 4-7 грн/кг.

При этом стоимость моркови в среднем на 33% больше, чем в аналогичный период 2020-го. Цены на столовую свеклу всего за год выросли в среднем на 36%.

Не исключается тот вариант, что подорожание овощей может быть временным явлением. Так, в стране продолжаются кампании по уборке этих корнеплодов.

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Ранее сообщалось, что цены на подсолнечное масло в Украине упадут. Это произойдет из-за хорошего урожая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произойдет сезонное подорожание ряда продуктов питания. В частности, осенью вырастут в цене свинина и яйца.