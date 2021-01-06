В Украине взлетят цены на свинину: названа дата

В Украине цены на свинину могут взлететь уже летом. За первые три месяца 2021-го прогнозные закупочные цены составят 30-35 грн за кг.

Об этом говорится в Ассоциации мясной сферы Украины. "Во втором квартале начнется рост 40-45 грн/кг. К лету поголовья свиней ощутимо уменьшится и наступит дефицит, тогда цена может вырасти до 55-60 грн/кг. В наших бизнес-планах среднюю цену за год мы ставим 47,5 грн/кг. То есть, свинокомплекс на 1000 свиноматок с шлейфом на современной генетике, при соблюдении технологии в 2021 году заработает прибыли минимум 37 млн грн, а с 2022 вдвое больше", – говорится в сообщении ассоциации.

Цены на свинину находятся под влиянием трех факторов:

Первый – беспошлинный импорт значительно более дешевой свинины из стран ЕС по цене 1-1.2 евро/кг в убойном весе без НДС, и менее 1 евро/кг без НДС из Канады и США. С доставкой и уплатой НДС, себестоимость импортируемой свинины в полутушах будет меньше 50 грн/кг.

Второй – курятина, низкая себестоимость, перепроизводство и ограничения экспорта за птичьего гриппа. Себестоимость свиней в Украине вдвое выше курицы, в странах с развитым свиноводством – эти виды мяса имеют одинаковую себестоимость.

Третий – открытие в 2021 году рынка земли и утрата значения свинокомплексов "социальных проектов", они станут не нужны, никто дотировать дальше убыточные бизнесы не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары.