В Україні злетять ціни на свинину: названо дату

В Україні ціни на свинину можуть злетіти вже влітку. За перші три місяці 2021-го прогнозні закупівельні ціни складуть 30-35 грн за кг.

Про це йдеться в Асоціації м'ясної сфери України. "У другому кварталі почнеться зростання 40-45 грн/кг. До літа поголів'я свиней відчутно зменшиться і настане дефіцит, тоді ціна може вирости до 55-60 грн/кг. У наших бізнес-планах середню ціну за рік ми ставимо 47,5 грн/кг. тобто, свинокомплекс на 1000 свиноматок з шлейфом на сучасній генетиці, при дотриманні технології в 2021 році запрацює прибутку мінімум 37 млн грн, а з 2022 вдвічі більше , – йдеться в повідомленні асоціації.

Ціни на свинину знаходяться під впливом трьох чинників:

Перший – безмитний імпорт значно дешевшою свинини з країн ЄС за ціною 1-1.2 євро/кг у забійній вазі без ПДВ, і менше 1 євро/кг без ПДВ з Канади і США. З доставкою та сплатою ПДВ, собівартість продукції, що імпортується свинини в напівтушах буде менше 50 грн/кг.

Другий – курятина, низька собівартість, перевиробництво і обмеження експорту через пташиний грип. Собівартість свиней в Україні вдвічі вища курки, в країнах з розвиненим свинарством – ці види м'яса мають однакову собівартість.

Третій – відкриття в 2021 році ринку землі і втрата значення свинокомплексів "соціальних проектів", вони стануть не потрібні, ніхто дотувати далі збиткові бізнеси не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що призведе до зростання цін на продукти й товари.