В Украине вскоре проведут масштабный перерасчет пенсий: кто будет получать на 700 грн больше

В Украине с марта 2023-го проведут перерасчет всех пенсий. Часть украинцев останется без прибавки, другие же могут получить на 700 грн больше.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, повышение будет индивидуальным. Во время осовременивания повышается только расчетный размер выплаты. То есть все возможные надбавки (за стаж, возраст и т. п.) не учитываются. Допустим, ваша пенсия – 2600 грн. При этом расчетный ее размер всего 2050 грн, еще 550 грн – доплата за возраст (украинцы с 80 лет не могут получать менее 2600 грн).

Если осовременивание будет в размере 24%, то расчетный размер выплаты увеличат с 2050 до 2542 грн. То есть прибавка вам не положена. После осовременивая расчетный размер выплаты все равно будет ниже фактического.

Другой пример: ваш расчетный размер пенсии составляет 3000 грн. После осовременивания в марте 2023-го выплату увеличат до 3720 грн. Таким образом, осовременивание не коснется украинцев, которые имели небольшие зарплаты или же накопили маленький стаж. В таком случае государственные гарантии подтягивают пенсию до определенного уровня, и эту прибавку и учитывают при осовременивании.

Если же ваш расчетный размер пенсии близок к фактическому, размер повышения будет около 24%. Откуда взялись 24%? Согласно формуле, половину от роста зарплат за прошедшие три года прибавляют к половине от уровня инфляции. Половина от суммы этих показателей – 24%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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