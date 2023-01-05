В Украине через несколько месяцев масштабно пересчитают пенсии: кто получит прибавку от 700 грн

В Украине через несколько месяцев проведут масштабный перерасчет пенсий. Мартовская индексация коснется миллионов украинцев: выплаты могут повысить примерно на 24%. Правда, такое повышение получат далеко не все пенсионеры, а его уровень не позволит компенсировать прошлогодний рост цен.

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Еще одна проблема: вероятно, предусмотренных в бюджете Пенсионного фонда средств не хватит. О том, как и кому могут повысить выплаты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Хорошая новость: осовременивание пенсий в марте состоится

В бюджете на 2023-й Кабмин зарубил всю социалку: в условиях дефицита средств отказались и от индексации пенсий, и от повышения минималки. Единственное повышение пенсий, которое все-таки должно состоятся – ежегодное осовременивание.

Его ввели еще в 2017-м. Один из авторов "осовременивания", экс-министр соцполитики Андрей Рева рассказывает OBOZREVATEL: идея такого механизма состояла в том, чтобы повышать пенсии даже в условиях нулевой инфляции (ранее выплаты повышали только на уровень роста цен). Зависимость от инфляции в формуле осовременивания осталась. Благодаря этому, по расчетам Ревы, в 2024-м пенсии повысят на 24%.

В Минсоце OBOZREVATEL отказались называть точный размер повышения. Сослались на тот факт, что последние статистические данные о росте зарплат и цен еще не обработаны, поэтому преждевременно называть точную цифру. Однако, вероятно, она будет на уровне озвученных Ревой 24%.

"Чем осовременивание отличалось от индексации? Индексация учитывала только инфляцию. А если нет инфляции? Пенсии не пересматривали. Поэтому в 2017-м мы внедрили механизм индексации. Он учитывает показатель инфляции и роста зарплат. Первые два года учитывались за предыдущий год, после – за три предыдущих года. Берется 50% инфляции и 50% роста зарплаты", – рассказывает Рева.

Как повысят пенсии: разбираем на примере

Важное уточнение: во время осовременивания повышается только расчетный размер выплаты. То есть все возможные надбавки (за стаж, возраст и т.п.) не учитываются. Допустим, ваша пенсия – 2600 грн. При этом расчетные ее размер всего 2050 грн, еще 550 грн – доплата за возраст (украинцы возрастом от 80 лет не могут получать менее 2600 грн).

Если осовременивание будет в размере 24%, то расчетный размер выплаты увеличат с 2050 до 2542 грн. То есть прибавка вам не положена. После осовременивая расчетный размер выплаты все равно будет ниже фактического.

Другой пример: ваш расчетный размер пенсии составляет 3000 грн. После осовременивания в марте 2023-го выплату увеличат до 3720 грн. Таким образом, "осовременивание" не коснется тех украинцев, которые имели небольшие зарплаты, или же накопили маленький стаж. В таком случае государственные гарантии "подтягивают" пенсию до определенного уровня и эту "прибавку" и учитывают при осовременивании.

Если же ваш расчетный размер пенсии близок к фактическому, размер повышения будет около 24%. Откуда взялись 24%? Согласно формуле, половину от роста зарплат за прошедшие три года прибавляют до половины от уровня инфляции. Половина от суммы этих показателей – 24%.

Две плохие новости: повышение не компенсирует рост цен, но и на него може не хватить денег

Чтобы осовременить пенсии на 24% нужно около 60 млрд грн. При этом в бюджете выделили около 40 млрд грн. Еще 20 млрд грн придется найти в течение года. Однако даже если мартовское осовременивание проведут в полном объеме, этого будет недостаточно.

Рева уверен: нужно изменить формулу расчета, учитывать показатели за прошлый год, а не за предыдущие три года. В таком случае пенсии придется повысить примерно на 35%. Этого хватит для того, чтобы компенсировать прошлогодний рост цен (около 30%). Но и в таком случае вместо 60 млрд грн придется найти в бюджете уже от 80 до 90 млрд грн.

"Самые бедные версты населения, те, кто получают пенсию около минималки, а это около 4 млн человек, пострадают больше всего. Необходимо повысить минимальную зарплату от 6700 до 10 000 грн, повысить минимальную пенсию с 2093 грн до 4000 грн", – считает Рева.

По его оценкам, повышение соцстандартов даже за счет эмиссии Нацбанком не приведет к обесцениванию денег и ускорению инфляции. Мол, это будет стимулировать внутренний спрос на продукции украинского производства. Правда, в правительстве такое мнение не разделяют. Опасения есть и в НБУ. Если ускорить работу "печатного станка", это может привести к еще более значительному скачку цен. В таком случае пострадают все украинцы: реальные доходы упадут.