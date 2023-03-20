В Украине вскоре появится новый вид пенсий: кому будут платить и как ее получить 

В Украине вскоре появится новый вид пенсий. Его смогут получить те украинцы, родственники и близкие которых сделают специальный добровольный взнос в Пенсионный фонд.

Видео дня

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Речь идет о меценатских пенсий.

"Закон, принятый ВР в 2022 году, разрешает осуществлять благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы можно делать в пользу конкретного человека, уже получающего пенсию и имеющего счет в Пенсионном фонде, или обезличенно", – отмечает Третьякова.

Любой гражданин Украины, проживающий в Украине или за границей, может осуществить благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд для того, чтобы увеличить размер пенсии своих родителей, бабушек и дедушек или просто близких людей.

Пенсию смогут получить не все

В Украине ежегодно требования к стажу увеличивается на 12 месяцев. В 2023-м для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь как минимум 30 лет стажа. До 2028-го норма составит уже 35 лет. При этом критическим станет 2025-й: с этого момента большинство украинцев не сможет выйти на пенсию вовремя.

Как рассказала ученая Лидия Ткаченко, в среднем украинцы в 60 лет имеют около 32 лет стажа. Поэтому выполнить требование для выхода на пенсию вовремя в 2023-м они смогут, а вот с 2025-го наступит критический момент. Ранее в Пенсионном фонде считали, что даже при изменении требований к стажу около 55% украинцев все равно смогут выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Но эти оценки были составлены еще до пандемии и полномасштабной войны. Только с началом полномасштабной войны около трех миллионов украинцев перестали платить ЕСВ, значит, им не засчитывают стаж.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!