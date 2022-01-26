В Украине увеличился минимальный размер алиментов на ребенка: одобрен закон

В Украине размер алиментов на ребенка увеличится с 30% до 50% прожиточного минимума – по состоянию на январь-2022 это повышение до 1050 грн (для детей до 6 лет) и 1309 грн (6-18 лет). Речь идет о дополнительных алиментных обязанностях, которые возлагаются на других членов семьи и родственников детей в том случае, если родители не могут их уплачивать.

Соответствующий законопроект № 3881 относительно внесения изменений в Семейный кодекс был принят парламентом во втором чтении и в целом. За его поддержку народные депутаты отдали 299 голосов (чтобы ознакомиться с поименным голосованием, доскролльте новость до конца). Об этом свидетельствует трансляция пленарного заседания на официальном YouTube-канале парламента.

Авторами проекта выступила группа народных депутатов от партии "Слуга народа". Согласно пояснительной записке к документу, его цель – установление единого минимального размера алиментов и обеспечение стабильности семейного законодательства.

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В Украине обязанность по содержанию детей возлагается на родителей, которые обязаны их оплачивать в первую очередь. Однако бывают случаи, когда дети теряют своих родителей или родители по уважительным причинам не в состоянии их содержать и таким образом дети остаются без средств к существованию.

В таких случаях обязанность по содержанию малолетних, несовершеннолетних детей возлагается на других членов семьи и родственников. Семейный кодекс относит к родственникам и другим членам семьи бабушек и дедушек, братьев и сестер, мачех и отчимов.

Следует отметить, что минимальный размер алиментов на ребенка на протяжении 2002-2017 годов был одинаков как в алиментных обязательствах родителей в отношении детей, так и в алиментных обязательствах в отношении других членов семьи и родственников. И только в 2017 году минимальный размер алиментов от родителей был увеличен с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Однако для детей, имеющих право на получение алиментов от родственников и других членов семьи, размер алиментов так и остался на уровне 30% прожиточного минимума. Это, как утверждают авторы законопроекта, привело к дискриминации детей, которые получают алименты не от родителей.

Так, например, по состоянию на 1 июля 2020 г. минимальный гарантированный размер алиментов от родителей для детей до 6 лет составлял 929,50 грн., а для детей от 6 до 18 лет – 1159 грн. В свою очередь, совокупный размер алиментов от других членов семьи и родственников – 557,70 грн. (для детей в возрасте до 6 лет) и 695,40 грн. (для детей от 6 до 18 лет).

В связи с этим, принятым законопроектом № 3881 установлен единый минимальный размер алиментов независимо от вида алиментных обязательств. Теперь размер выплаты, подлежащей взысканию на ребенка от других членов семьи и родственников, не может быть меньше чем 50% прожиточного минимума.

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