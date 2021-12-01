В Украине пересчитали размер алиментов: сколько придется отдавать "на детей"

В Украине 1 декабря вырос минимальный размер алиментов. Это произошло из-за повышения "детского" прожиточного минимума – по закону, минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% его. Максимальные же суммы составляют 21 000 грн для детей до 6 лет и 26 180 грн – для детей 6-18 лет.

"В связи с увеличением прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года в Украине растут и привязаны к этому показателю социальные пособия и выплаты. В частности, речь идет и об алиментах на содержание детей", – сообщает Юго-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции .

Размер прожиточного минимума для детей устанавливается в зависимости от их возраста. С 1 декабря 2021 года декабря он составляет:

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2 100 грн – для детей в возрасте до 6 лет;

2 618 грн – для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Минимальный размер алиментов рассчитывается, исходя из прожиточного минимума. Он должен составлять не менее 50% от него. Таким образом, с 1 декабря минимальный гарантированный размер алиментов устанавливается на уровне:

для детей до 6 лет – 1 050 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1309,00 грн.

Максимальный же размер алиментов не может превышать 10 "детских" прожиточных минимумов. Таким образом он будет составлять:

для детей до 6 лет – 21 000 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 26 180 грн.

С 1 декабря выросли также зарплаты школьных учителей и педагогических работников. Больше всего повысилась оплата труда директоров школ – на 1 315 грн. Меньше всего – молодых учителей без категории и стажа – на 753 грн.

Общее повышение зарплат школьных учителей и педагогических работников составило 8,4%. В частности же, они выросли до:

17 057 грн – у директоров (было 15 742 грн);

9 768 грн – у молдых учителей без категории и стажа работы (было 9 015 грн);

12 053 грн – в учителей ІІ категории (было 11 124 грн);

12 906 грн – в учителей І категории (было 11 124 грн);

13 759 грн – в учителей высшей категории (было 12 698 грн);

11 200 грн – в ассистентов учителей (было 10 338 грн);

12 053 грн – у руководителей кружков (было 11 124 грн);

11 317 грн – у педагогов-организаторов І категории (было 10 445 грн).

До 1 декабря минимальная зарплата в Украине составляла 6 тыс. грн. Теперь ее размер – 6,5 тыс. грн.

Следующее ее повышение запланировано на 2022 год. Тогда минимальная зарплата в Украине вырастет всего на 3% – с 6,5 тыс. грн по состоянию на 1 января до 6,7 тыс. грн с 1 октября. При этом инфляция, согласно проекту госбюджета, должна вырасти на 6,2%.

В свою очередь, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева уверен: минимальную зарплату планируют увеличить столь несущественно из-за неправильных приоритетов бюджета-2022. Он считает, что рост зарплат мог быть иным.

"Мы не просто могли бы повысить ее на больше, но и обязаны это сделать. Тарифы увеличились на 35%. Продукты питания также растут в цене. Если даже выходить из уровня инфляции и роста базовых цен, зарплата должна быть минимум 8,5-9 тыс. грн", – утверждает экс-министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обещанный президентом Владимиром Зеленским экономический паспорт позволит детям к 16 годам накопить по 10 тыс. долларов (по нынешнему курсу это около 273 тыс. грн). При этом не исключено, что деньги будут получать только те, кто родился в 2019 году и позже.