В Украине установили новые цены на один из главных продуктов: сколько стоит

В Украине подешевело подсолнечное масло. К примеру, бутылка на 850 мл "Олейны" рафинированой по состоянию на 12 апреля стоит в среднем 59,76 грн, что почти на 3 грн меньше среднемартовской цены в 62,75 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов бутылка на 850 мл "Олейны рафинированой" стоит:

Auchan – 64,6 грн;

Novus – 49,99 грн;

Metro – 64,7 грн.

Почти на 1 грн подешевело и рафинированное масло "Щедрый Дар" – со средних 65,75 грн за бутылку на 850 мл до 64,8 грн. Цены в магазинах:

Novus – 63,79 грн;

Auchan – 65,8 грн.

Масло может подорожать

В то же время производители предупреждают: наращивание экспорта семян подсолнечника может привести к сокращению производства подсолнечного масла и остановке маслодобывающих предприятий. Что, в свою очередь, может вызвать рост цен на продукт.

Так, экспорт подсолнечника в 2022 году достиг 2,754 млн тонн – его продажи за границу выросли в 35 раз против 2021 года. При этом, по данным профильной ассоциации "Укролияпром", работой было загружено лишь 70% мощностей доступных заводов.

В связи с этим, в ассоциации призывают продавать в Европу не подсолнечник, а уже готовое масло, что значительно более выгодно экономически. В частности, отмечается,:

наращивание экспорта основной масличной культуры снизило заинтересованность стран ЕС в украинском подсолнечном шроте;

достаточные для обеспечения потребностей ЕС объемы подсолнечника "могут повлечь за собой потерю рынков сбыта масла".

Как сообщал OBOZREVATEL, на ряд основных овощей цены же наоборот, выросли. При этом украинцам советуют не ждать удешевления этих продуктов раньше, чем в начале лета.

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