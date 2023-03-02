В Украине дорожает один из базовых продуктов питания: производители озвучили проблему

В Украине дорожает подсолнечное масло, которое является одним из базовых продуктов для жителей страны. За 2022 год литр масла прибавил в цене более чем 8 грн/л, а средняя повысилась до 70,29 грн/л. Одной из причин стало то, что Украина потеряла 20-30% мощностей для производства масла.

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Однако производители отмечают, что будут вынуждены сокращать производство, если не решится другая ключевая проблем – вывоз семян подсолнечника за границу. Соответственно, если производство снизится, то масло в Украине может подорожать еще сильнее. Об этом сообщает "Агроперспектива", ссылаясь на данные профильной ассоциации "Укролияпром".

Так, экспорт подсолнечника в 2022 году достиг 2,754 млн тонн. Его продажи за границу выросли в 35 раз против 2021 года,. Основными покупателями стали страны ЕС – более 70%, Турция – более 20%.

Производители заявляют, что дальнейшее наращивание экспорта может привести к сокращению производства подсолнечного масла и остановке маслодобывающих предприятий. При этом заводы даже после потери части мощностей смогут переработать весь урожай масличных. В течение 2022 года загружено было лишь 70% оставшихся мощностей.

В ассоциации призывают продавать в Европу не подсолнечник, а уже готовое масло, что значительно более выгодно экономически. "Наращивание экспорта основной масличной культуры снизило заинтересованность стран ЕС в украинском подсолнечном шроте. Достаточные для обеспечения потребностей ЕС объемы подсолнечника могут повлечь за собой потерю рынков сбыта масла", – отметили в ассоциации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине весной могут измениться цены на целый ряд товаров питания. Среди продуктов, которые могут подешеветь, – куриные яйца, а также курятина.

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