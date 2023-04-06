В Украине взлетели цены на популярные овощи: когда ждать удешевления

В Украине выросли цены на ряд основных овощей, таких как огурцы, помидоры, лук. Удешевление должно произойти не раньше, чем в начале лета.

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В ближайшее время овощи продолжат дорожать. Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев.

"Сложно прогнозировать, но они (цены. – Ред.) точно не снизятся в ближайшее время кардинально сильно. Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за того, что дорогая электроэнергия и газ. Нет смысла продавать дешево овощи", – сказал эксперт.

Как рассказал OBOZREVATEL аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максим Гопка, если говорить о овощах, на которые всегда были выше цены в этот период времени, то они уже выросли и держатся на высоком уровне и без праздничного спроса. Средние цены на оптовых рынках в начале апреля (год до года) :

огурцы (тепличные) – 100-115 грн/кг (цена выросла на 45%);

помидоры – 75-95 грн/кг (цена выросла на 19%);

лук – 44 грн/кг (цена выросла в 2,3 раза);

морковь – 28,50 грн/кг (цена выросла на 63%).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за год значительно подорожал пасхальный кулич. Испечь одну штуку в домашних условиях обойдется почти в 80 грн.

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