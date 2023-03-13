В Украине значительно подорожали еда, медицина, транспорт и другие товары с услугами: насколько

В Украине подорожали все группы товаров и услуг. Так, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, потребительские цены увеличились на 24,9%. Больше всего подорожали услуги транспорта – на 33,6%.

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Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, также значительно выросли цены на продукты и безалкогольные напитки – на 31,8%.

Более, чем на 20% подорожал ряд позиций. В частности:

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 27,9%;

алкогольные напитки, табачные изделия – на 22,4%;

рестораны и отели – на 23%;

здравоохранение – на 20,2%.

Различные товары и услуги віросли в цене на 19,3%. Отдых и культура – на 16,4%.

Связь подорожала на 13,2%. Образование – на 9,4%.

Меньше всего в цене выросли услуги ЖКХ – на 5,2%. А также одежда и обувь, подорожавшие всего на 4,1%.

ВВП Украины обвалился

В то же время падение реального ВВП в конце 2022 года в Украине ускорилось. Так, по данным Госстата, в IV квартале (октябрь-декабрь) оно составило 31,4% (к этому же периоду 2021 года) – после падения на 30,8% в III квартале.

По словам заместителя председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, к такому падению в IV квартале-2022 могли привести ракетные обстрелы Россией энергоинфраструктуры Украины. Которые агрессор начал систематически проводить с октября-2022.

Так, напомнил он, именно на этот период, пришлись самые большие проблемы с энергообеспечением. В частности, привычными стали несколькочасовые отключения, когда свет и обычные украинцы и предприятия получали по графикам.

"Реальный ВВП за последний квартал 2022 года (когда происходили самые большие проблемы с электроэнергией) упал на 31,4%", – отметил Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди услуг ЖКГ в Украине больше всего подорождало содержание и ремонт жилья – на 25,1%. Также значительно прибавила в стоимости уборка мусора – 14,3%.

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