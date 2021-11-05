В Украине урежут реальный размер минималки: в результате сократятся и пенсии

В Украине из-за повышения минималки в 2022-м всего на 200 грн (до 6700 грн) сократится реальный размер выплаты. Так, при росте зарплаты на 3% инфляция составит как минимум 6%, то есть денег станет на 200 грн больше, но купить на них можно будет меньше. Кроме того, из-за решения фактически не повышать минималку сократится и гарантированный размер пенсии.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Такое новшество Кабинет министров прописал в проекте бюджета Украины, который принят в первом чтении. В первую очередь пострадают бюджетники, многие из которых действительно получают минималку. Но в целом от этого пострадают все: уровень зарплат в тени будет только расти, бюджету Пенсионного фонда на значительный рост поступлений рассчитывать не приходится.

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"40% застрахованных платят налоги с минимальной зарплаты. Значит, фонд оплаты труда будет заморожен, а это источник наших местных бюджетов. И параллельно это наносит удар по Пенсионному фонду", – пояснил экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Международная организация труда рекомендует установить размер минимальной зарплаты на уровне около 60% средней. На данный момент в Украине это больше 9 тыс. грн. Это позволяет уменьшить уровень бедности. А в Украине это также бы привело к сокращению той части зарплаты, которая платится в конверте.

Собранные деньги – ресурс для Пенсионного фонда, медицины, обороны, зарплаты бюджетников и т.д.

Украинский закон обязывает государство выплачивать пенсии в размере не меньше 40% минималки для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия. Если бы минималку установили на уровень в 60% средней зарплаты, такие пенсионеры гарантировано получали бы не меньше 3680 грн пенсии. А с тем показателям, который заложил Кабмин, получат всего лишь 2680 грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.