Пенсии в Украине после пересчета не достигнут даже уровня прожиточного минимума: озвучены цифры

После перерасчета пенсий в 2022 году львиная доля украинцев на заслуженном отдыхе будут получать меньше фактического прожиточного минимума. Кабинет министров предусмотрел размер выплат, который будет значительно меньше минимально необходимой суммы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Дефицит Пенсионного фонда в 2022-м достигнет рекордной отметки в 200,6 млрд грн. Есть целый ряд причин для этого, главное: отсутствие внятной политики по детенизации зарплат, отказ повышать минимальную зарплату для уровня ее реальной отметки, сложная ситуация в экономике, в том числе, вызванная срывом вакцинации.

Пока в правительстве сосредоточились на обещаниях ввести накопительный уровень пенсионной системы. Но он коснется только будущих пенсионеров, кроме того, при взносах с минимальной зарплаты размер "накопленной" пенсии будет еще ниже, чем при действующей системе.

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А те 11 млн пенсионеров, которые сейчас живут на выплату из ПФУ, вынуждены будут оставаться за чертою бедности. И хотя прожиточный минимум, в том числе для пенсионеров, Кабмин Дениса Шмыгаля и обещал повысить до уровня реального, на проект бюджета-2022 это не повлияло.

Минимальная пенсия до июля 2022-го будет на уровне 1934 грн, в июле увеличится до 2027 грн, а в декабре – 2093 грн. То есть самым малообеспеченным украинцам за год прибавят всего лишь 159 грн. И это при том, что уже сейчас, согласно рассчетам Минсоца, пенсионеру на самые базовые потребности, без учета мобильной связи, интернета, разнообразного питания, в месяц нужно 3692 грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.