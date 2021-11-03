Шмыгаль заложил в бюджет пенсии в две тысячи и прибавку к зарплатам в 200 грн: инфляция съест доходы

В Верховной Раде в первом чтении приняли проект бюджета на 2021 год, разработанный Кабмином премьера Дениса Шмыгаля. Среди прочего, в документе предусмотрели рост минимальной зарплаты всего на 200 грн, а минимальной пенсии – 159 грн.

Размер социальных стандартов опубликован на официальном сайте Рады. При этом рост цен согласно оценкам правительства составит 7,2%. Реальная же инфляция может быть даже выше. Для сравнения, в бюджете на 2021 год заложили рост цен на уровне 7,3%, при этом Нацбанк уже оценил: цены увеличатся на 9,6%.

В 2022-м инфляция может быть даже выше из-за подорожания газа. Несмотря на это, Кабмин Шмыгаля предлагает повысить минималку всего на 3% (с 6500 до 6700 грн).

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с 1 июля 2021 года – с 1 934 до 2 027 грн;

с 1 декабря – 2 093 грн.

Кстати, средняя зарплата в 2022 году (она не зависит от решения правительства), по прогнозам Кабмина, составит 15,2 тыс. грн. Развитые страны устанавливают уровень минималки около 60% средней зарплаты. Таким образом, украинцы в следующем году должны зарабатывать не менее 9,1 тыс. грн.

Отметим, помимо указанного перерасчета пенсий в Украине также планируется традиционная мартовская индексация, а также несколько этапов повышения минимальных пенсий для всех. Кроме того, отдельную прибавку получат те, кто достиг 70 лет.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.