В Украине упростили предоставление пособий по безработице: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2220-IX об упрощении процедур предоставления пособий по безработице. Также этот закон предусматривает стимулирование работодателей для трудоустройства внутренних переселенцев.

"Внутренним переселенцам и лицам на территориях активных боевых действий предоставляется статус "безработный" с первого дня регистрации в центре занятости. Им назначается пособие по безработице", – разъяснили суть закона в Минэкономики.

Также, отмечается, документ позволяет не посещать центр занятости для подтверждения статуса лично. Теперь стать на учет можно с помощью:

телефона;

мессенджера;

электронной почтой или других средств связи.

Видео дня

Помимо этого, люди, которые не имели возможности прекратить трудовые отношения и забрать свою трудовую книжку, также могут зарегистрироваться как безработные по заявлению. "Госслужба занятости уведомит об этом работодателя, Пенсионный фонд и Налоговую службу, а данные о трудовом стаже получают в государственных реестрах", – отметили в министерстве.

Закон также совершенствует программу предоставления пособия по частичной безработице. Она распространится на малые предприятия и физических лиц-предпринимателей в случае потери работниками части зарплаты из-за:

приостановки производства;

либо его сокращения.

Стимулы для работодателей

Также подписанный Зеленским закон предусматривает дополнительные экономические стимулы для работодателей, трудоустраивающих внутриперемещенных лиц, а также финансовую помощь от государства для переселенцев, желающих открыть собственный бизнес.

В частности, для работодателей упрощается возможность получить или продлить действие разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства. Документы можно направлять в Госслужбу занятости любым удобным способом. Исключение – граждане России и Беларуси: для них требуется согласование СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что государство реализует программу софинансирования затрат на оплату работы переселенцев. На каждого такого сотрудника предприятия получают от него 6 500 грн.