Зеленский рассказал, какую выплату получит бизнес за каждого трудоустроенного переселенца

Государство реализует программу софинансирования затрат на оплату работы переселенцев. На каждого такого сотрудника предприятия получают от него 6 500 грн.

Об этом в вечернем обращении 17 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: подать заявление на получение этих средств можно в Дії.

"На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление можно подать на портале Дія", – сообщил президент.

При этом он призвал работодателей не отворачиваться от переселенцев, а нанимать их, даже несмотря на трудности. Важность этого, по его словам, состоит в том, что каждое рабочее место является "защитой государства в войне".

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"Призываю работодателей, как это ни тяжело, пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, после начала российского вторжения в Украине чаще всего ищут водителей – в марте таких вакансий было 9,5 тыс. По зарплатам же лидируют каменщики – в прошлом месяце им предлагали 35 тыс. грн. Что, кстати, на 2,5 тыс. грн меньше, чем в феврале.

Также к списку популярных специалистов добавились строители, в которых нуждаются более 1 тыс. работодателей. При этом сохраняется относительно стабильный спрос на:

грузчиков;

охранников;

курьеров;

нянь;

швей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вынужденные переселенцы с 20 апреля смогут оформить социальную помощь в Дії. Ее размер – 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка ежемесячно.