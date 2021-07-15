В Украине цены на важные продукты резко выросли: опубликованы цифры

В Украине за год значительно подорожала гречневая крупа (на 13,7%), до 42,01 грн/кг и пшеничный хлеб из муки высшего сорта (на 19,5%), цена которого в июне составила 29,65 грн. При этом в прошлом месяце, по сравнению со стоимостью в аналогичный период 2020-го, подешевело пшено (на 15,6%), а стоит оно 17,69 грн/кг.

Кроме того, рис подорожал на 15,5% – до 27,23 грн/кг, а манная крупа на 16,8% – до 16,87 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Макароны из мягких сортов пшеницы с июня 2020 года по июнь текущего года подорожали на 20,7%, до 23,15 грн/кг. Пшеничная мука выросла в цене на 21,5%, до 14,33 грн/кг, а также заметно подорожал сахар – на 73,5%, до 25,92 грн/кг и подсолнечное масло –на 89,3%, до 64,95 грн/л.

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Пастеризованное молоко (жирность – до 2,6%) за год возросло в стоимости на 5,9%, до 26,42 грн/кг, а сыры на 9,3% – до 116,61 грн/кг. Подорожала и сметана (жирность – до 15%) – на 10,2%, до 68,17 грн/кг.

Напомним, в Украине с декабря 2020-го по июнь 2021-го пачка сигарет в среднем подорожала на 4-5 грн. В то же время бутылка украинского вина выросла в цене на 3 грн.

Сигареты с фильтром отечественных марок еще полгода назад стоили 43,2 грн за пачку, сейчас же в среднем стоимость составляет 47,81 грн. Такие же сигареты премиум класса выросли в цене с 57,88 до 62,63 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL: