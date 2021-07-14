Цены на свеклу в Украине за месяц взлетели на треть

В Украине средняя цена производителей свеклы составляет 11,3 грн/кг (с НДС). По сравнению с предыдущим месяцем продукт подорожал на 33%, а с прошлой неделей – на 26%.

В то же время соответствующая цена на 90% превышает стоимость свеклы в 2020 году. Об этом сообщает "Агроцентр".

Средняя цена 1 кг свеклы отличается в разных регионах. В частности, в западном регионе это 8,5 грн; в северном – 10,17 грн; в южном – 13,36 грн; в центральном – 13,17 грн.

Напомним, ранее директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что летом цены на продукты будут по-прежнему расти. Прогнозируется подорожание не на все продовольствие, однако основные тенденции, установившиеся на украинском рынке, пока сохранятся. Стоимость продуктов из овощной группы довольно высокая и будет оставаться такой еще по крайней мере до конца второй декады июня.

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Цены на хлеб снижаться не будут. По крайней мере, до поступления зерна нового урожая. Лишь когда в закрома пойдет новый урожай, станет ясно, как может измениться стоимость хлеба. Поэтому цены на продукты хлебной группы пока будут расти, хоть и не так быстро, как это было ранее.

Кроме того, не будут снижаться и цены на подсолнечное масло. Такого беспрецедентного роста цен на подсолнечное масло, как это было в осенне-зимний сезон 2020-2021 года, уже не будет. Возможно, масло еще будет дорожать, но уже не так стремительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинской столице цены на продукты на 60-100% выше, чем в польской Варшаве. При этом украинцы зарабатывают в среднем в три раза меньше, чем поляки.

В среднем разница в цене составляет от 60-100% не в пользу Украины. К примеру:

огурцы: в Варшаве стоять 14,9 грн, а в Киеве – 23 грн за кг;

свекла: в Польше – 9 грн, а у нас – в 15 грн за кг;

помидоры в Польше – 26,1 грн, в Украине – 40 грн за кг;.

яблоки сорта "Чемпион": 7,5 грн в Варшаве, а в Киеве – 15 грн за кг.

Украинцы не только платят больше за продукты, но и меньше зарабатывают. Так, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5, 5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс., в Украине в среднем платят 13,5 тыс. грн, $500 в месяц.