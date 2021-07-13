В Украине появились первые арбузы ранних сортов: названа стоимость 

На украинском рынке на текущей неделе в продажу поступили первые партии арбузов ранних сортов. На данный момент реализацией арбузов занимаются производители из Херсонской области. Так, стоимость озвучивается на уровне 9-12 грн/кг.

Отмечается, что это в 2,7 раза дороже, чем в такой же период 2020-го. Об этом сообщает EastFruit.

При этом начать сезон с таких высоких цен продавцам позволило ограниченное предложение на рынке. Весной 2021 года дождь и град нанесли существенный ущерб урожаю арбузов.

Напомним, в Украине в начале июля цены на яблоки стандартного качества колебались от 21 до 25 грн/кг, а в аналогичный период 2020-го продавали по 47-54 грн/кг. При этом годом ранее яблок на полках в украинских супермаркетах в этот период уже почти не было.

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Отмечается, что ожидания участников рынка были совершенно противоположными – они ожидали, что цены в этом сезоне будут значительно выше, чем годом ранее.

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