В Украине появились первые арбузы ранних сортов: названа стоимость
На украинском рынке на текущей неделе в продажу поступили первые партии арбузов ранних сортов. На данный момент реализацией арбузов занимаются производители из Херсонской области. Так, стоимость озвучивается на уровне 9-12 грн/кг.
Отмечается, что это в 2,7 раза дороже, чем в такой же период 2020-го. Об этом сообщает EastFruit.
При этом начать сезон с таких высоких цен продавцам позволило ограниченное предложение на рынке. Весной 2021 года дождь и град нанесли существенный ущерб урожаю арбузов.
Напомним, в Украине в начале июля цены на яблоки стандартного качества колебались от 21 до 25 грн/кг, а в аналогичный период 2020-го продавали по 47-54 грн/кг. При этом годом ранее яблок на полках в украинских супермаркетах в этот период уже почти не было.
Отмечается, что ожидания участников рынка были совершенно противоположными – они ожидали, что цены в этом сезоне будут значительно выше, чем годом ранее.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В супермаркетах Чехии украинское подсолнечное масло стоит около 30 крон или 35 гривен. При этом продукция этого же производителя в Украине будет стоить до 65 гривен.
В Украине на текущей неделе предложение лука уменьшилось. Ключевой причиной является дождливая погода, которая привела к временной остановке сбора нового урожая. А это повлияло на повышение стоимости. Диапазон цен от производителей колеблется от 6,5 до 8 грн/кг.
В Украине яйца могут подорожать почти вдвое – до 40 грн. Цена десятка яиц может взлететь уже в августе и продержаться на таком уровне до весны 2022-го. Подорожание связано с уменьшением производства.