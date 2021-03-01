В Украине распространяют фальшивые деньги: как распознать подделку

В Украине фиксируют случаи распространения фальшивых денег. Эксперты сообщают, что поддельные купюры можно распознать и самому, так как качественные фальшивки встречаются редко.

"Как правило, качество поддельных банкнот значительно хуже, чем настоящих. Но иногда распознать фальшивку бывает достаточно сложно", – поясняет исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. Об этом сообщается в материале OBOZREVATEL.

Правила простые, рассказывает Коробкова. Если их соблюдать, то вероятность обнаружить в своем кошельке ненастоящую банкноту будет крайне низкой:

Стоит с особым вниманием проверять купюру номиналом в 500 грн 2006 года выпуска. Они пользуются особым спросом у фальшивомонетчиков;

Не стоит рассчитываться крупными купюрами в общественном транспорте, киосках, маленьких магазинах, в которых не установили на кассах специальные детекторы;

Стоит ознакомиться на сайте НБУ с описанием защитных элементов и внешним видом распространенных банкнот;

Постепенно переходить на безналичные расчеты. Это не только обезопасит от фальшивок, но и позволит избежать воровства и потери средств (если вы все свои деньги храните в банке, также аккуратно стоит обращаться с банковской картой и соблюдать все меры безопасности).

Качественные подделки действительно встречаются, но редко. "Любимая" купюра мошенников – номиналом 500 грн. Хотя большинство ненастоящих купюр низкого качества, добавляет эксперт.

Отметим, что реже всего подделывают купюры номиналом до 100 грн, так как это невыгодно. Полиция время от времени "накрывает" фальшивомонетчиков, которые в домашних условиях изготовляют чемоданы налички.

Изготовители подделок передают их реализаторам, а те создают аккаунты в Telegram и размещают информацию на профильных форумах. Дальше деньги отправляют "Новой почтой" или доставляют "кладами". В таком случае товар передают "кладменам", которые прячут их на улицах и отправляют клиенту карту и описание места.

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