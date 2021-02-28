В Украине распространяют фальшивки: как работает схема

В Украине распространяют фальшивые деньги. Их покупают онлайн, а после сбывают через мелкие магазины. Чаще всего подделывают купюру в 500 грн.

Как рассказывает OBOZREVATEL советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий. В интернете можно встретить десятки объявлений, в которых за 20% от номинала готовы продать от 10 тыс. поддельных гривен.

Продавцы фальшивок чаще всего утверждают, что их "деньги" принимают терминалы, а без специальной техники "банкноты" невозможно отличить от настоящих. Качественные подделки действительно встречаются, но редко. Чаще всего – это купюры номиналом 500 грн. Хотя большинство ненастоящих купюр низкого качества, добавляет исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

"Как правило, качество поддельных банкнот значительно хуже, чем настоящих. Но иногда распознать фальшивку бывает достаточно сложно", – поясняет эксперт. Реже всего подделывают купюры номиналом до 100 грн: это невыгодно. Полиция время от времени "накрывает" фальшивомонетчиков, которые в домашних условиях изготовляют чемоданы налички.

Изготовители фальшивок передают их реализатором, а те создают аккаунты в Telegram и размещают информацию на профильных форумах. Дальше действует два канала:

деньги либо отправляют "Новой почтой" (если посылка правильно запакована, вскрывать и проверять ее не имеют права);

либо доставляют "кладами". В таком случае товар передают "кладменам", которые прячут их на улицах и отправляют клиенту карту и описание "тайника".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшилась ситуация с фальшивыми деньгами. Сейчас подделки составляют пятую часть теневых финансовых средств страны.

Ранее появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.