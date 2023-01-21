В Украине появится новый вид пенсий: получать можно будет сразу по две выплаты

В Украине в 2023-м начнут вводить обязательное накопительное пенсионное страхование. Фактически это позволит тем украинцам, которые будут делать дополнительный взнос, получать сразу две пенсии.

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О намерении начать введение накопительных пенсий в 2023-м заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Идея состоит в том, чтобы за счет новых взносов каждому работающему украинцу открыть личный накопительный счет. То есть, как и сейчас, часть зарплаты будет платиться в Пенсионный фонд и сразу же перераспределяться между пенсионерами. Еще часть зарплаты будет поступать на личный сберегательный счет.

Каким будет взнос?

Детали решения все еще не озвучены. Однако возможен вариант, когда личный счет будут пополнять сразу из трех источников:

сам украинец с зарплаты;

государство;

работодатель.

В результате за время работы на счету должна накопиться существенная сумма. Чтобы деньги не съела инфляция (которая из-за войны подскочила до критических отметок), их необходимо инвестировать. И здесь возникают проблемы. Если собранные деньги инвестировать в государственные ценные бумаги, фактически сохранятся высокие риски.

Подобная система существует во многих странах. Однако, обязательное условие для того, чтобы накопительная пенсионная система работала – работающий фондовый рынок.

Ранее в Минсоце подсчитали, что если ввести накопительные пенсии, то соотношение зарплату к пенсии может увеличиться с 29 до 45%. То есть если сейчас украинец с зарплатой в 10 тыс. грн на пенсии может получить 2,9 тыс. грн, то после реформы эта сумма может увеличиться до 4,5 тыс. грн. Важно при этом отметить, что накопление на вторую пенсию должно происходить в течение всего периода работы. То есть те, кто уже получает пенсии либо вскоре выйдет на заслуженный отдых, реформу не заметят.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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