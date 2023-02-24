В Украине подорожал важный продукт: какие цены в супермаркетах

В Украине подорожала мука. По состоянию на 24 февраля 1 кг пшеничной муки стоит в среднем 23,1 грн, что на 1,65 грн превышает среднемесячную цену января – 21,45 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов 1 кг пшеничной муки стоит:

Auchan – 21,8 грн;

Novus – 22,59 грн;

Megamarket – 24,9 грн.

Цены на 2-килограммовый пакет муки возросли еще больше. Если в январе он в среднем стоил 39,57 грн, то сейчас – 44,55 грн. Таким образом, подорожание составило почти 5 грн. Цены в магазинах:

Metro – 39,9 грн;

Megamarket – 49,2 грн.

Цены растут постоянно

Дорожает мука уже несколько месяцев подряд. Последний раз пакет на 1 кг дешевел в ноябре 2022 года, когда цена снизилась на 1,05 грн – с 21,99 до 20,94 грн. Далее был только рост:

декабрь-2022 – 21,32 грн (+38 коп.);

январь-2023 – 21,45 грн (+13 коп.);

февраль – 22,41 грн (+96 коп. Данные на 1-е число – после этого стоимость муки выросла еще на 69 коп.).

Пакет муки на 2 кг последний раз дешевел в декабре-2022: на 44 коп. – с 38,92 до 38,48 грн. Далее было подорожание:

январь-2023 – 39,57 грн (+1,09 грн);

февраль – 41,12 грн (+1,55 грн. Данные на 1-е число – после этого стоимость выросла сразу на 3,43 грн).

Дорожает не только мука

Выросла в цене и вермишель короткая. По состоянию на 23 февраля килограмм ее стоил 29,2 грн, что почти на 1 грн дороже, чем было в январе, когда среднемесячная цена этого продукта составляла 28,47 грн.

Также подорожала вермишель длинная. Ее цена выросла на 1 грн – с 26,9 до 27,9 грн/кг.

Вырос в цене и хлеб. По состоянию на 21 февраля 300-граммовая буханка "Бородиновского" (Riga) стоила 32,3 грн, что более чем на 4 грн превышает среднемесячную цену января – 28,23 грн.

А вот хлеб ржаной "Украинский Столичный" подорожал почти незаметно – всего на 4 коп. Его цена выросла с 36,24 грн за буханку 950 г до 36,28 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также зафиксировано очередное повышение цен на куриные яйца. Так, по состоянию на 22 февраля десяток яиц "Квочка С1" стоил 74,2 грн, что почти на 1 грн превышает среднемесячную цену января в 73,47 грн.

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