Яйца в Украине снова дорожают: на сколько выросли цены

В Украине зафиксировано очередное повышение цен на куриные яйца. Так, по состоянию на 22 февраля, десяток "Квочка С1" стоит 74,2 грн, что почти на 1 грн превышает среднемесячную цену января в 73,47 грн.

Видео дня

Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов яйца "Квочка С1" продают по (за десяток):

Auchan – 74,2 грн;

Novus – 74,19 грн.

Также выросли в цене яйца "Ясенсвит С1". Хотя и практически незаметно – на 5 коп./десяток: с 74,1 грн до 74,15 грн. Цены на магазинах (за десяток):

Auchan – 74,2 грн;

Novus – 74,19 грн;

Varus – 73,9 грн;

Megamarket – 74,3 грн.

Подорожали не только яйца

Вырос в цене и хлеб. По состоянию на 21 февраля, 300-граммовая буханка Riga Бородиновского стоила 32,3 грн, что более чем на 4 грн превышает среднемесячную цену января в 28,23 грн.

А вот хлеб ржаной Украинский Столичный подорожал почти незаметно – всего на 4 коп. Его цена выросла с 36,24 грн за буханку в 950 г до 36,28 грн.

Хлеб пшеничный подорожал всего на 2 коп. – с 32,08 грн до 32,1 грн за буханку 650 г. Более чем на 4 грн вырос в цене хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка. Он подорожал с 31,9 грн за буханку 600 г до 35,93 грн.

Выросли в Украине цены и на другой ключевой продукт – соль. По состоянию на 19 февраля килограмм морской стоил 33,05 грн, что на 50 коп. превышало среднемесячную цену января в 32,55 грн.

Обычная же соль стоит дешевле. Ее цена составляет в среднем 24,77 грн/кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на соленое сало, напротив, резко снизились. По состоянию на 17 февраля 1 кг стоил в среднем 247,7 грн, что на целых 22,5 грн меньше среднемесячной цены января в 270,2 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!