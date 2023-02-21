В Украине подорожал важнейший продукт: как выросли цены

В Украине подорожал хлеб. По состоянию на 21 февраля, 300-граммовая буханка Riga Бородиновского стоит 32,3 грн, что более чем на 4 грн превышает среднемесячную цену января в 28,23 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов этот хлеб продают по:

Varus – 33,2 грн;

Metro – 31,4 грн.

А вот хлеб ржаной Украинский Столичный подорожал почти незаметно – всего на 4 коп. Его цена выросла с 36,24 грн за буханку в 950 г до 36,28 грн. Цены в магазинах:

Novus – 38,25 грн;

Auchan – 37,9 грн;

Megamarket – 32,7 грн.

Хлеб пшеничный подорожал всего на 2 коп. – с 32,08 грн до 32,1 грн за буханку 650 г. Цены в магазинах:

Megamarket – 32,2 грн;

Novus – 31,99 грн.

Более чем на 4 грн вырос в цене хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка. Он подорожал с 31,9 грн за буханку 600 г до 35,93 грн.

Соль подорожала тоже

Выросли в Украине цены и на другой ключевой продукт – соль. По состоянию на 19 февраля килограмм морской стоил 33,05 грн, что на 50 коп. превышало среднемесячную цену января в 32,55 грн.

Обычная же соль стоит дешевле. Ее цена составляет в среднем 24,77 грн/кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на соленое сало, напротив, резко снизились. По состоянию на 17 февраля 1 кг стоил в среднем 247,7 грн, что на целых 22,5 грн меньше среднемесячной цены января в 270,2 грн.

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