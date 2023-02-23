В Украине пересчитали цены на популярный продукт: какие цены в супермаркетах

В Украине пересчитали цены на вермишель и макароны. В частности, по состоянию на 23 февраля килограмм вермишели короткой стоит 29,2 грн, что почти на 1 грн дороже, чем было в январе, когда среднемесячная цена этого продукта составляла 28,47 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов цены на короткую вермишель установились на уровне (за 1 кг):

Auchan – 32,1 грн;

Novus – 26,29 грн.

Также подорожала вермишель длинная. Ее цена выросла на 1 грн – с 26,9 грн/кг до 27,9 грн/кг.

А вот макароны перья подешевели – причем сразу почти на 3 грн. Если в январе они в среднем стоили 29,79 грн/кг, то сейчас – 27,16 грн/кг. Цены в магазинах (за 1 кг):

Novus – 26,69 грн;

Varus – 26,9 грн;

Metro – 27,9 грн.

Хлеб также подорожал

Вырос в цене и хлеб. По состоянию на 21 февраля, 300-граммовая буханка Riga Бородиновского стоила 32,3 грн, что более чем на 4 грн превышает среднемесячную цену января в 28,23 грн.

А вот хлеб ржаной Украинский Столичный подорожал почти незаметно – всего на 4 коп. Его цена выросла с 36,24 грн за буханку 950 г до 36,28 грн.

Хлеб пшеничный подорожал всего на 2 коп. – с 32,08 грн до 32,1 грн за буханку 650 г. Более чем на 4 грн вырос в цене хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка. Он подорожал с 31,9 грн за буханку 600 г до 35,93 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также зафиксировано очередное повышение цен на куриные яйца. Так, по состоянию на 22 февраля десяток "Квочка С1" стоил 74,2 грн, что почти на 1 грн превышает среднемесячную цену января в 73,47 грн.

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