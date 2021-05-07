В Украине подорожает хлеб и мясо: названы причины

Цены на продукты растут как в мире, так и в Украине. С начала года рекордно подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца. При этом продолжится подорожание хлеба и говядины.

Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко, сообщает "ГолосUA". После годового подорожания начался тренд на понижение цен. Во-первых, начали дешеветь сезонные овощи. Во-вторых, начали снижаться цены на яйца. Вместе с тем, украинские производители яиц стали вновь выходить на европейские рынки, а это плохо для внутреннего потребителя. Цены на яйца просели, но не сильно. Также во всем мире наблюдается тренд подорожания говядины, и Украина не исключение. Это связано с сокращением поголовья", – говорит специалист.

Наряду с этим, по его словам, не падают цены на кукурузу, подсолнечное масло и комбикорма. Вниз пошли лишь цены на пшеницу.

Также Дорошенко назвал причины подорожания хлеба. "В прошлом году цены на пшеницу скакали. Само сырье за последние несколько месяцев подорожало на 25%, а хлеб – на 20%. То есть, между сырьем и конечным продуктом разница 5%. Поэтому цены на хлеб продолжают расти. Но пекари говорят, что потенциал роста цен составляет 3-4%. Другими словами, значительного роста цен на хлеб не будет, так как спрос на пшеницу не увеличивается. Но говорить о том, что продукты в ближайшие годы будут дешеветь, не стоит", – добавил Дорошенко.

Также он отметил, что цены на фрукты 2021 году расти не будут. "Их будет достаточно, так как не было заморозков и града. Все садоводы готовятся к хорошему урожаю. Более того, цены даже могут снизиться. В этом году мы увидим хороший урожай яблок, груш, абрикос, черешен и разных ягод", – сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в мае в Украине некоторые продукты продолжат расти в цене, однако никто не отменял сезонное падение цен на молодые овощи и зелень. При этом молодой урожай в разы дороже, чем в 2020-м.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Цены на продукты в Украине продолжат расти. С начала 2021-го заметно подорожал борщнабор, подсолнечное масло, куриные яйца. Эксперты отмечают, что подорожание продолжится.