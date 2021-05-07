Продукты в Украине подорожают: озвучен прогноз на май

В мае в Украине некоторые продукты продолжат расти в цене, однако никто не отменял сезонное падение цен на молодые овощи и зелень. При этом молодой урожай в разы дороже, чем в 2020-м.

Тепличные огурцы, помидоры и другие ранние овощи в 2021 году появились на прилавках магазинов в апреле и уже начали дешеветь. Но цены на них остаются намного выше, чем год назад. Об этом говорится в материале "Сегодня".

По данным аналитической службы "Шувар инфо", за последние две недели оптовые цены на украинские помидоры снизились с 57,5 до 51,5 грн, а в прошлом году в то же время средняя оптовая цена составляла уже 37,5 грн. Капуста подешевела с 30 до 22 грн, а в прошлом году в это время стоила на оптовых рынках 9 грн. Кабачки с конца апреля подешевели с 46 до 18,5 грн, а в 2020-м в начале мая производители отдавали их уже по 8 грн.

При этом зелень пока не только не дешевеет, но и растет в цене. Так, оптовые цены на украинский салат за последние пару недель поднялись с 52,5 до 70 грн (в 2020 году они составляли 13 грн). Редис подорожал с 12,5 до 14 грн за пучок. При этом эксперты уверяют, что в середине мая на прилавках может появиться уже грунтовый редис, который будет значительно дешевле тепличного.

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин отмечает, что обычно в мае украинские потребители имеют возможность приобрести уже так необходимую организму зелень по цене ниже, чем зимой. Однако в начале мая 2021-го наблюдается рост цен на некоторые виды зелени и овощей. Особенно высокая цена наблюдается на укроп и огурцы.

"100 г укропа сейчас можно приобрести за 20,45 грн, а огурцы по 62,45 грн за кг, что на 43% и 40% соответственно превышает цены прошлого года в аналогичный период. Причиной такого роста цен на указанные позиции стали неблагоприятные погодные условия в Украине, а точнее, низкая температура воздуха в марте-апреле. Она не позволила украинским производителям вовремя начать процесс выращивания огурцов и зелени в теплицах без дополнительного отопления, что повлекло за собой дефицит огурцов и некоторых видов зелени и соответствующий рост цен. Но в ближайшие неделю-две стоит ожидать постепенное увеличение предложения и снижение цены", – говорит аналитик.

В продаже уже появилась импортная клубника и даже черешня. "Садовая земляника (клубника) и черешня уже доступны на рынке "Шувар". Правда, сейчас в основном есть импортная ягода. Цены на импортную клубнику стартуют от 135 грн за кг, а на импортную черешню – от 400 грн. Основной наплыв украинской ягоды ждем с середины мая", – говорит pr-менеджер ОРСП "Шувар" Ярослав Алехин.

Уже через пару недель можно будет купить в магазинах молодой картофель. Причем он, вероятно, будет даже дешевле картошки старого урожая. "Картофель молодой уже появился в продаже, а высокий сезон ожидаем через неделю-полторы. Цена начинается с 5 грн за килограмм", – говорит Алехин.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине продолжат расти. С начала 2021-го заметно подорожал борщнабор, подсолнечное масло, куриные яйца. Эксперты отмечают, что подорожание продолжится.

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