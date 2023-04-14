В Украине переписали цены на важный продукт: сколько придется платить

В Украине подешевело сало. По состоянию на 14 апреля, килограмм соленого стоит в среднем 263,1 грн, что на 5,19 грн меньше среднемесячной цены марта.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным в отдельных сетях супермаркетов цены на соленое сало установились на уровне (за 1 кг):

Metro – 269,89 грн;

Auchan – 256,3 грн.

Также подешевело домашнее сало. Его стоимость уменьшилась почти на 2 грн/кг – со 180,88 грн/кг до 179 грн.

Как изменились цены на еду

В целом же в Украине подорожали все продукты питания. Так, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, цены на них увеличились на 26,8%. Больше всего – на яйца, которые подорожали сразу на 79,8%. Также значительно подорожали фрукты – на 44,9%.

Тройку лидеров замыкают овощи. Их стоимость выросла на 38,3%.

Рыба и продукты из рыбы подорожали на 37,2%. Более чем на 20% выросла стоимость ряда позиций. Это:

сахар – на 23,5%;

макаронные изделия – на 20,4%;

хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;

мясо и мясопродукты – на 20,2%;

Масло подорожало на 19,7%. Сыр и творог – на 18%. а кроме того:

хлеб – на 17,3%;

молоко – на 15%;

подсолнечное масло – на 6,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам же экспертов, удешевления ряда овощных позиций произойдет не раньше лета. Дело в том, что только в этот период в продаже появятся овощи нового урожая с грунта, до тех пор в продаже будут только тепличные.

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