В Украине переписали цены на важный продукт: сколько придется платить
В Украине подешевело сало. По состоянию на 14 апреля, килограмм соленого стоит в среднем 263,1 грн, что на 5,19 грн меньше среднемесячной цены марта.
Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным в отдельных сетях супермаркетов цены на соленое сало установились на уровне (за 1 кг):
- Metro – 269,89 грн;
- Auchan – 256,3 грн.
Также подешевело домашнее сало. Его стоимость уменьшилась почти на 2 грн/кг – со 180,88 грн/кг до 179 грн.
Как изменились цены на еду
В целом же в Украине подорожали все продукты питания. Так, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, цены на них увеличились на 26,8%. Больше всего – на яйца, которые подорожали сразу на 79,8%. Также значительно подорожали фрукты – на 44,9%.
Тройку лидеров замыкают овощи. Их стоимость выросла на 38,3%.
Рыба и продукты из рыбы подорожали на 37,2%. Более чем на 20% выросла стоимость ряда позиций. Это:
- сахар – на 23,5%;
- макаронные изделия – на 20,4%;
- хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;
- мясо и мясопродукты – на 20,2%;
Масло подорожало на 19,7%. Сыр и творог – на 18%. а кроме того:
- хлеб – на 17,3%;
- молоко – на 15%;
- подсолнечное масло – на 6,9%.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам же экспертов, удешевления ряда овощных позиций произойдет не раньше лета. Дело в том, что только в этот период в продаже появятся овощи нового урожая с грунта, до тех пор в продаже будут только тепличные.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!