В Украине переписали стоимость доллара: какая разница между курсами в Привате и Ощаде

Украинские банки снизили наличный курс доллара. По состоянию на утро 28 марта американскую валюту покупают в среднем по 38 грн (на 10 коп. дешевле, чем днем ранее), а продают по 38,5 грн (минус 5 коп.).

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В ПриватБанке курс выставили на уровне 37,65/38,15 грн (покупка/продажа). В Ощадбанке же доллар покупают по 37,95 грн, а продают по 38,75 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке доллар покупают по 38,02 грн (на 22 коп. дешевле, чем днем ранее). Продают по 38,21 грн (на 19 коп. дешевле).

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс будет в апреле

По словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, есть большой шанс, что в апреле гривня продолжит укрепляться. По его прогнозу, в следующем месяце курс составит 38-38,5 грн/доллар.

Среди позитивно влияющих на украинскую валюту факторов эксперт выделил стартующую посевную. "Аграрии активно продают урожай прошлого года, добавил эксперт, а также продают свои запасы валюты, чтобы обеспечить посевную. "Соответственно, скорее всего, доллар будет двигаться вниз, наверное, примерно 2-3 недели", – объяснил Паращий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже есть условия для отмены фиксированного валютного курса (находится на уровне 36,6 грн/долл.). Поэтому Национальный банк (НБУ) может принять такое решение.

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