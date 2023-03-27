Курс доллара в Украине могут отпустить в "свободное плаванье", – нардеп

В Украине уже есть условия для отмены фиксированного валютного курса (находится на уровне 36,6 грн/долл.). Поэтому Национальный банк (НБУ) может принять такое решение.

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Об этом рассказал член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко ("Слуга народа") в эфире национального телемарафона. По его словам, сейчас отмечается стабилизация рынка после года государственного сдерживания курса валют.

"Когда курс доллара в безнале равен курсу доллара в обменниках – это абсолютно нормальная история. Любые фиксированные курсы дают возможность для тех, кто хочет на этом заработать. Спекулянтам не нужно давать возможность зарабатывать на этой разнице. Поэтому чем раньше курс доллара в обменниках будет равен курсу доллара в банках, тем лучше будет для экономики. Сейчас разрыв небольшой, и уравнять его было бы правильным взвешенным решением Нацбанка", – отметил Устенко.

При этом он признал, что фиксированный курс был необходим в первые месяцы войны. Он помог погасить панику на рынке и избежать чрезмерного подорожания доллара.

"Если бы у нас не зафиксировали курс, мы бы увидели отметку далеко не 40 грн/доллл. Думаю, курс мог бы разогнаться намного выше, и мы бы сейчас имели курс 60-70 грн/долл. Поэтому фиксированный курс - абсолютно правильное решение, которое дало возможность стабилизировать валютный рынок, избежать паники. Сейчас такой необходимости в покупке валюты нет. И поэтому курс НБУ был бы абсолютно уместен, если бы он был плавающий", – считает эксперт.

Что говорят в НБУ

В Национальном банке тем временем не торопятся быстро "отпускать" гривню. Там отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в регуляторе намерены до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. "Процесс [отмены фиксированного курса] будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий", – заявлял глава Нацбанка Андрей Пышный.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам специалистов, в Украине наличный курс доллара в апреле, вероятно, перейдет к уровню 37,8-38,8 грн/долл. Также сохранится достигнутый баланс между спросом и предложением наличными.

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