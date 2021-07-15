В Украине налоговая начала масштабную проверку зарплат: кого штрафуют на 180 тыс. и какие результаты дало

В Украине стартовала кампания по проверки работодателей на предмет официального трудоустройства сотрудников и белых зарплат. В результате всего за одну неделю количество новых оформлений на работу взлетело на 198%.

Как сообщают в Министерстве экономики, за последнюю неделю появилось 23 тыс. новых официально работающих украинцев. Для сравнения, в прошлом месяце в среднем в неделю оформляли 11,6 тыс. человек. Такой рост произошел на фоне совместных рейдов со стороны Государственной инспекции труда и Государственной налоговой службы.

Так, начиная с 1 июля инспекторы начали ходить по предприятиям в поисках тех, кто работает без оформления или получает зарплаты в конвертах. По закону инспектору не нужно предупреждать работодателя. Кроме того, он имеет право ознакомиться со штатным расписанием, разговаривать со всеми сотрудниками, которые находятся на рабочих местах.

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Если окажется, что кто-то оформлен на договор подряда или вообще работает без оформления, работодатель получит штраф на 60 тыс. грн. Также наказание грозит и тем, кто платит часть зарплаты в конверте. За систематические нарушения могут оштрафовать на 180 тыс. грн.

Отметим, в Украине теневой рынок труда по разным оценкам составляет около 8 млн человек. По данным Госстата, всего официально работает 15,5 млн человек, а платят взносы в Пенсионный фонд чуть больше 10 млн. Всего же в работоспособном возрасте – около 26 млн украинцев. Огромный уровень теневого заработка подтверждается и проверками фискалов. К примеру, до карантина во время каждого второго визита к работодателю (46%) выявляли нарушения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы, которые работают неофициально, не смогут получить пенсию в 60 лет. Так, по новым правилам, которые полноценно вступят в силу уже с 2027-го, для того, чтобы получить пенсию вовремя, нужно иметь от 35 лет стажа.